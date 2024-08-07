В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога. За это время украинские защитники уничтожили два вражеских беспилотника. Обследование территории продолжается, обращений о помощи от населения не поступало. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

С отбоем, Черкащина! Долгожданным. А благодаря нашим защитникам - предварительно без последствий для области. Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасской областью наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА - сообщил Табурец в Telegram.

По его словам, обращений за помощью от населения на данный момент не поступало. Обследование территории продолжается.

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