В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона
Киев • УНН
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога. За это время украинские защитники уничтожили два вражеских беспилотника. Обследование территории продолжается, обращений о помощи от населения не поступало.
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога. За это время украинские защитники уничтожили два вражеских беспилотника. Обследование территории продолжается, обращений о помощи от населения не поступало. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
С отбоем, Черкащина! Долгожданным. А благодаря нашим защитникам - предварительно без последствий для области. Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасской областью наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА
По его словам, обращений за помощью от населения на данный момент не поступало. Обследование территории продолжается.
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