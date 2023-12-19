В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
Киев • УНН
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
В минувшую пятницу, 15 декабря, в Черкассах состоялась презентация сборника Василия Симоненко "Молитва", передает корреспондент УНН.
Детали
Книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров. В основе нового издания - лучшие произведения писателя, а также ранее не публиковавшиеся 80 страниц рукописей Симоненко, предоставленных семьей поэта.
Упорядочивал произведения Симоненко литературовед Василий Пахаренко, для которого Василий Андреевич - особый поэт.
На обложке книги изображен прижизненный портрет Симоненко, по мотиву картины Георгия Змееборца, написанный его подругой, шестидесятницей Аллой Горской. Картину она подарила поэту, когда тот лежал тяжелобольной в больнице.
Выпуск этой книги стал возможным благодаря меценатству благотворительного фонда "МХП-Громаді". Отметим, что не так давно благотворительный фонд взял курс на поддержку украинских музеев, в том числе и музея Василия Симоненко.
"Сама история Василия Симоненко - она поражает. Каждый украинец, который жил в те времена, которого преследовали, которого постоянно фрустрировали... Каждый человек, который демонстрировал это и вел такой образ жизни - является героем.
Мы спонсируем издательство 3 тысяч экземпляров книги. Это - благотворительный проект, поэтому эти книги продаже не подлежат. Мы передадим их в библиотеки по всей Украине", - комментирует директор благотворительного фонда Татьяна Волочай.
На презентации книги можно было услышать аудиозапись голоса Василия Симоненко, а еще бандурист Тарас, который сейчас защищает страну на фронте, исполнил песни на стихи поэта.
Книга вышла в свет всего несколько тысяч экземпляров и будет передана в библиотеки.
Подробнее - в сюжете УНН:
Напомним, "МХП-Громаді" основал и воплощает в жизнь общенациональный проект спасения украинских музеев "Збереження культурної спадщини",
В рамках проекта "МХП-Громаді" взял под опеку около 10 музеев. Один из них - музей Василия Стуса, расположенный в сельской школе села Рахновка, что в Винницкой области.
Помощь от "МХП-Громаді" получил также музей выдающегося Николая Леонтовича, расположенный в селе Марковка Теплицкой общины.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи.
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