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В Черкассах хореограф проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию: женщине объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

В Черкассах хореографу объявили подозрение: женщина проиграла в онлайн-казино более 1 млн гривен, собранных на поездку детей в Грузию. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

В Черкассах хореограф проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию: женщине объявили о подозрении

Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской окружной прокуратуры сообщено о подозрении хореографу, которая собрала 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла средства в казино. Сейчас женщина находится под домашним арестом, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали 

В ходе следствия установлено, что тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале. Фактически деньги потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино. Речь идет о более чем 1 млн гривен, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах уголовного производства насчитывается 26 потерпевших.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По ходатайству прокуроров ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка

- добавили в ОГП.

Напомним

В июле УНН сообщал, что тренер детского танцевального кружка, который действовал на базе школы № 20 в Черкассах, собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Грузия
Черкассы