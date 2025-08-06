В Черкассах хореограф проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию: женщине объявили о подозрении
Киев • УНН
В Черкассах хореографу объявили подозрение: женщина проиграла в онлайн-казино более 1 млн гривен, собранных на поездку детей в Грузию. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.
Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской окружной прокуратуры сообщено о подозрении хореографу, которая собрала 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла средства в казино. Сейчас женщина находится под домашним арестом, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
Детали
В ходе следствия установлено, что тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале. Фактически деньги потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино. Речь идет о более чем 1 млн гривен, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года
Отмечается, что в материалах уголовного производства насчитывается 26 потерпевших.
Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По ходатайству прокуроров ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка
Напомним
В июле УНН сообщал, что тренер детского танцевального кружка, который действовал на базе школы № 20 в Черкассах, собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино.