У Черкасах хореограф програла в казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію: жінці оголосили про підозру
Київ • УНН
У Черкасах хореографу оголосили підозру: жінка програла в онлайн-казино понад 1 млн гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру хореографу, яка зібрала 1 млн гривень на поїздку дітей у Грузію, проте програла кошти у казино. Наразі жінка перебуває під домашнім арештом, повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
Деталі
Під час слідства встановлено, що тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі. Фактично гроші витратила на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино. Йдеться про понад 1 млн гривень, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року
Зазначається, що у матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.
За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину
Нагадаємо
В липні УНН повідомляв, що тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20 у Черкасах, зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино.