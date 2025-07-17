У Черкасах тренерка з танців нібито програла в казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію

Тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20 у Черкасах, зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино. Про це в соцмережі Тhreads повідомила Анастасія Кучер, сестра однієї з учасниць танцювального колективу, передає УНН.

У цю суботу моя сестричка (13 років) мала летіти в Грузію від черкаської школи №20 з дітьми на фестиваль танців. Вона дуже мріяла, ви не уявляєте наскільки, а батьки дуже багато працювали, щоб собі це дозволити. Зібралась велика група дітей і батьків, хтось збирався їхати цілою сімʼєю, загалом грошей скинули 1 млн 350 тис. гривень. Тренерка, яка їх організовувала і мала везти, всі гроші програла в казино. Абсолютно. Всі. Гроші