У Черкасах тренерка з танців нібито програла в казино понад 1 млн гривень, які збирали на поїздку дітей у Грузію
Київ • УНН
Тренерка дитячого танцювального гуртка з Черкас зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, але програла їх у казино. Батьки звернулися до поліції, а школа заявляє, що поїздка була приватною і тренерку звільнили.
Тренерка дитячого танцювального гуртка, який діяв на базі школи № 20 у Черкасах, зібрала понад 1 млн гривень на поїздку дітей до Грузії, однак програла їх у казино. Про це в соцмережі Тhreads повідомила Анастасія Кучер, сестра однієї з учасниць танцювального колективу, передає УНН.
У цю суботу моя сестричка (13 років) мала летіти в Грузію від черкаської школи №20 з дітьми на фестиваль танців. Вона дуже мріяла, ви не уявляєте наскільки, а батьки дуже багато працювали, щоб собі це дозволити. Зібралась велика група дітей і батьків, хтось збирався їхати цілою сімʼєю, загалом грошей скинули 1 млн 350 тис. гривень. Тренерка, яка їх організовувала і мала везти, всі гроші програла в казино. Абсолютно. Всі. Гроші
Вона додала, що батьки вже написали заяву до поліції, проте наразі поліція офіційно не коментувала інформацію.
Пишу це, бо є враження, що школа хоче уникнути репутаційних ризиків. В особі директора, яка заявляє, що тренерку звільнено ще 30-го травня 2025, але чому тоді ця особа продовжувала вести заняття ще два місяці літа?
У школі заявили, що поїздка носила приватний характер, а адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки.
Особа, яка організовувала дану поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Разом з тим дані події розслідуються правоохоронними органами, адміністрацією школи здійснюється сприяння в проведенні розслідування. Маємо сподівання, що винна особа буде притягнута до відповідальності, і збитки, нанесені батькам і дітям, будуть відшкодовані
Також Кучер розповіла, що гроші здавали поступово, не всю суму одразу та додала, що були скріншоти про бронювання, які як виявилось потім, успішно скасовували і повертали гроші собі.
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