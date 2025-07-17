В Черкассах тренер по танцам якобы проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию
Киев • УНН
Тренер детского танцевального кружка из Черкасс собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, но проиграла их в казино. Родители обратились в полицию, а школа заявляет, что поездка была частной и тренера уволили.
Тренер детского танцевального кружка, действовавшего на базе школы № 20 в Черкассах, собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино. Об этом в соцсети Тhreads сообщила Анастасия Кучер, сестра одной из участниц танцевального коллектива, передает УНН.
В эту субботу моя сестричка (13 лет) должна была лететь в Грузию от черкасской школы №20 с детьми на фестиваль танцев. Она очень мечтала, вы не представляете насколько, а родители очень много работали, чтобы себе это позволить. Собралась большая группа детей и родителей, кто-то собирался ехать целой семьей, в общей сложности денег скинули 1 млн 350 тыс. гривен. Тренер, которая их организовывала и должна была везти, все деньги проиграла в казино. Абсолютно. Все. Деньги
Она добавила, что родители уже написали заявление в полицию, однако пока полиция официально не комментировала информацию.
Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30 мая 2025 года, но почему тогда это лицо продолжало вести занятия еще два месяца лета?
В школе заявили, что поездка носила частный характер, а администрация школы не владела информацией по ее организации и подготовке.
Лицо, организовавшее данную поездку, работало в течение учебного года по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая 2025 года. Вместе с тем данные события расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Надеемся, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены
Также Кучер рассказала, что деньги сдавали постепенно, не всю сумму сразу и добавила, что были скриншоты о бронировании, которые как оказалось потом, успешно отменяли и возвращали деньги себе.
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