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В Черкассах тренер по танцам якобы проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию

Киев • УНН

 • 2636 просмотра

Тренер детского танцевального кружка из Черкасс собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, но проиграла их в казино. Родители обратились в полицию, а школа заявляет, что поездка была частной и тренера уволили.

В Черкассах тренер по танцам якобы проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию

Тренер детского танцевального кружка, действовавшего на базе школы № 20 в Черкассах, собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино. Об этом в соцсети Тhreads сообщила Анастасия Кучер, сестра одной из участниц танцевального коллектива, передает УНН.

В эту субботу моя сестричка (13 лет) должна была лететь в Грузию от черкасской школы №20 с детьми на фестиваль танцев. Она очень мечтала, вы не представляете насколько, а родители очень много работали, чтобы себе это позволить. Собралась большая группа детей и родителей, кто-то собирался ехать целой семьей, в общей сложности денег скинули 1 млн 350 тыс. гривен. Тренер, которая их организовывала и должна была везти, все деньги проиграла в казино. Абсолютно. Все. Деньги 

- написала женщина.

Она добавила, что родители уже написали заявление в полицию, однако пока полиция официально не комментировала информацию.

Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30 мая 2025 года, но почему тогда это лицо продолжало вести занятия еще два месяца лета? 

- задается вопросом женщина.

В школе заявили, что поездка носила частный характер, а администрация школы не владела информацией по ее организации и подготовке.

Лицо, организовавшее данную поездку, работало в течение учебного года по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая 2025 года. Вместе с тем данные события расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Надеемся, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены 

- говорится в сообщении.

Также Кучер рассказала, что деньги сдавали постепенно, не всю сумму сразу и добавила, что были скриншоты о бронировании, которые как оказалось потом, успешно отменяли и возвращали деньги себе.

Напомним

В Украине злоумышленники маскируются под программу государственной помощи "Пакет школьника": граждан предостерегают воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Грузия
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