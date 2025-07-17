В Черкассах тренер по танцам якобы проиграла в казино более 1 млн гривен, которые собирали на поездку детей в Грузию

Тренер детского танцевального кружка, действовавшего на базе школы № 20 в Черкассах, собрала более 1 млн гривен на поездку детей в Грузию, однако проиграла их в казино. Об этом в соцсети Тhreads сообщила Анастасия Кучер, сестра одной из участниц танцевального коллектива, передает УНН.

В эту субботу моя сестричка (13 лет) должна была лететь в Грузию от черкасской школы №20 с детьми на фестиваль танцев. Она очень мечтала, вы не представляете насколько, а родители очень много работали, чтобы себе это позволить. Собралась большая группа детей и родителей, кто-то собирался ехать целой семьей, в общей сложности денег скинули 1 млн 350 тыс. гривен. Тренер, которая их организовывала и должна была везти, все деньги проиграла в казино. Абсолютно. Все. Деньги