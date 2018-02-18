В Черкассах пьяный мужчина удерживал женщину в неволе

Установлено, что вчера 33-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего постоянного проживания в помещении квартиры в городе Черкассы, причинил многочисленные физические страдания своей сожительнице и продолжая реализацию своего преступного умысла, опасным для жизни способом, умышленно закрыл с середины входную дверь квартиры, где противоправно удерживал женщину, чем незаконно лишил ее свободы.

В этот же день потерпевшая была освобождена в установленный законом способ сотрудниками Национальной полиции Украины и доставлена ​​в Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении, досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления всех фактических обстоятельств и направления обвинительного акта в суд.

Напомним, полицейские задержали похитителей человека , за которого требовали 500 тыс. долл. выкупа.