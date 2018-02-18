В Черкасах п’яний чоловік утримував жінку в неволі

Встановлено, що вчора 33–річний місцевий житель перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого постійного проживання в приміщенні квартири в місті Черкаси, заподіяв численних фізичних страждань своїй співмешканці та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, небезпечним для життя способом, умисно зачинив із - середини вхідні двері квартири, де протиправно утримував жінку, чим незаконно позбавив її волі.

В цей же день потерпіла була звільнена у встановлений законом спосіб співробітниками Національної поліції України та доставлена до Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги для надання кваліфікованої медичної допомоги.

На даний час зловмиснику оголошено про підозру, досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх фактичних обставин та скерування обвинувального акту до суду.

Нагадаємо, поліцейські затримали викрадачів чоловіка, за якого вимагали 500 тис. дол. викупу.