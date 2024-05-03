В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

В Чехии не поддерживают тех украинских мужчин в стране, которые пытаются избежать призыва, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает УНН со ссылкой на Novinky.

Детали

По данным МВД Чехии, в стране находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту из-за войны в Украине.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал желание украинских властей вернуть мужчин из-за рубежа, подчеркнул, что страна беженцев, но не тех, кто пытается избежать призыва:

Я понимаю проблему украинских мужчин, которые выезжают в призывном возрасте. Чехия давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать законной воинской повинности - сказал Липавский.

Относительно процедуры обязательного возвращения мужчин, то он отметил, что возможности государства в этом вопросе ограничены.

"У Чехии нет для этого никаких оснований в законе. Она не может лишить кого-то временной защиты только потому, что сама так решила", - отметила эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета Вера Хонускова.

Возможный выход из ситуации она видит в том, что Украина направляет повестку, а человек за рубежом ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.

Также возможен вариант с вышеупомянутым ограничением на выдачу паспортов. "Каждый украинец, который имеет временную защиту в нашей стране, обязан предъявить действующий проездной документ, где указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации", - заявил пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

Впрочем отметил, что срок действия паспорта составляет десять лет, поэтому в ближайшее время массового возвращения украинцев на родину в связи с этим не ожидается.

Напомним,

23 апреля СМИ начали распространять информацию, что мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.

МИД Украины предоставило разъяснение о временных ограничениях в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения граждан призывного возраста для участия в войне против рф.