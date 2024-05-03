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В Чехії не вітають ухилянтів з України - глава МЗС країни

В Чехії не вітають ухилянтів з України - глава МЗС країни

Київ • УНН

 • 32846 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що, хоча країна вітає біженців, вона не підтримує тих, хто намагається ухилитися від законної військової служби.

В Чехії не підтримують тих українських чоловіків у країні, які намагаються уникнути призову, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає УНН із посиланням на Novinky.

Деталі 

За даними МВС Чехії, в країні перебувають 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист через війну в Україні.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував бажання української влади повернути чоловіків з-за кордону, наголосив, що країна біженців, але не тих, хто намагається уникнути призову: 

Я розумію проблему українських чоловіків, які виїжджають у призовному віці. Чехія давно підтримує українських біженців, і ми вітаємо їх на нашій території. Але тільки не тих, хто намагається уникнути законної військової повинності

- сказав Ліпавський.

Щодо процедури обов'язкове повернення чоловіків, то він зауважив, що можливості держави у цьому питанні обмежені. 

 "У Чехії немає для цього жодних підстав у законі. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту тільки тому, що сама так вирішила", - зазначила експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету Віра Хонускова. 

Можливий вихід із ситуації вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а людина за кордоном її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Також можливий варіант із вищезгаданим обмеженням на видачу паспортів. "Кожен українець, який має тимчасовий захист у нашій країні, зобов'язаний пред'явити чинний проїзний документ, де вказано тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф у розмірі до п'яти тисяч крон і можливість адміністративної процедури депортації", - заявив прессекретар Управління поліції у справах іноземців Йозеф Урбан. 

 Втім зазначив, що термін дії паспорта становить десять років, тому найближчим часом масового повернення українців на батьківщину у зв'язку з цим не очікується.

Нагадаємо

23 квітня ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що чоловікам призовного віку буде припинено надання послуг у консульствах України. Буде можливо лише оформити документи для повернення в Україну.

МЗС України надало роз’яснення щодо тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні у питанні повернення громадян призовного віку для участі у війні проти рф. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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