В Чехии компаниям критической инфраструктуры разрешат сбивать потенциально опасные дроны

В Чехии планируют значительно расширить полномочия по борьбе с БПЛА, представляющими потенциальную опасность. Министерства внутренних дел и транспорта подали совместный законопроект, который позволит сотрудникам служб безопасности охранять небо над объектами критической инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Детали

В настоящее время в Чехии ликвидировать или нейтрализовать БПЛА имеют право исключительно сотрудники полиции и военные. Законопроект предлагает наделить этими полномочиями обученный персонал частных и государственных стратегических компаний.

Новые правила стали ответом на растущее количество инцидентов, связанных с несанкционированным полетом дронов вблизи охраняемых объектов. Цель закона – создать четкую правовую базу для быстрого и соразмерного реагирования на угрозу от БПЛА. «Не только у нас в Чешской Республике, но и за рубежом эти угрозы приобретают все большее значение, а их частота постоянно растет», – отметил глава МВД Чехии Любомир Метнар.

Сотрудники компаний должны будут пройти обучение и получить необходимое оборудование. Министр транспорта Чехии Иван Беднарик уточнил, что законопроект будет касаться международных аэропортов, энергетических узлов, АЭС, трансформаторных подстанций, систем управления железнодорожным движением, складов нефти, бензина, газа и других объектов. В качестве примера он привел энергетическую компанию ČEZ. «Я вполне могу представить, что ее штатный сотрудник пройдет переподготовку и будет оснащен средствами, с помощью которых сможет нейтрализовать дрон», – заявил министр транспорта.

Государство обещает помочь бизнесу с методологией и юридической базой, однако закупать противодроновые системы и обучать сотрудников компаниям придется за свой счет. При этом нововведение станет для бизнеса правом, а не обязанностью.

Кроме того, законопроект расширит полномочия и самой полиции. Если сейчас ее сотрудники могут сбивать беспилотник только при явной угрозе жизни людей или имуществу, то после принятия поправок ликвидировать БПЛА разрешат немедленно, при первом же подозрении на ведение шпионажа.

В ближайшее время документ будет направлен на межведомственное согласование, в ходе которого окончательно утвердят точный перечень объектов, подпадающих под определение критической инфраструктуры.

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