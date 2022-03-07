В Бучанском районе продолжается эвакуация населения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Бучанском районе сейчас продолжается эвакуация жителей, информирует ГСЧС в Twitter, передает УНН.
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“Продолжается эвакуация жителей Бучанского района. Спасатели, на месте сбора в Киеве, вместе с волонтерами и Красным Крестом оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также организуют их дальнейшую логистику и сопровождение”, - говорится в сообщении.
Продолжается эвакуация жителей Бучанского района. Спасатели, на месте сбора в Киеве, вместе с волонтерами и Красным Крестом оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также организуют их дальнейшую логистику и сопровождение.pic.twitter.com/eWDPYNMnGE—DSNS.GOV.UA(@SESU_UA)March 7, 2022
Добавим
Мэр города Буча Анатолий Федорук получил ранения, а попытки создать в городе гуманитарные коридоры были безуспешны.
Также во время эвакуации из Ирпеня от огня русских оккупантов погибло восемь мирных жителей.