У Бучанському районі триває евакуація населення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Бучанському районі наразі триває евакуація мешканців, інформує ДСНС у Twitter, передає УНН.
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“Триває евакуація мешканців Бучанського району. Рятувальники, на місці збору у Києві, разом із волонтерами та Червоним Хрестом надають медичну та психологічну допомогу, а також організовують їх подальшу логістику та супровід”, - йдеться в повідомленні.
Триває евакуація мешканців Бучанського району. Рятувальники, на місці збору у Києві, разом із волонтерами та Червоним Хрестом надають медичну та психологічну допомогу, а також організовують їх подальшу логістику та супровід. pic.twitter.com/eWDPYNMnGE— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 7, 2022
Додамо
Мер міста Буча, Анатолій Федорук зазнав поранень, а спроби створити в місті гуманітарні коридори були безуспішні.
Також під час евакуації з Ірпеня від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів.