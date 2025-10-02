В Буче горело здание двухэтажного санатория из-за ночной атаки РФ, есть пострадавший - ГСЧС
Киев • УНН
В ночь на 2 октября в Буче дрон РФ вызвал пожар в двухэтажном здании бывшего санатория. Пожар ликвидирован на площади 600 м², обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения.
В ночь на 2 октября в Буче в результате атаки дрона рф вспыхнул пожар в двухэтажном здании бывшего санатория. Есть пострадавший. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
"Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что пожар ликвидирован в 02:13 на площади 600 м².
Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения
Напомним
Поздно вечером 1 октября российская атака на Киевскую область привела к ранению 50-летнего мужчины. В Бучанском районе он получил осколочное ранение правой голени и был госпитализирован.
США могут нанести путину "болезненный удар": Трамп активно работает над завершением войны - Стубб01.10.25, 05:49 • 4754 просмотра