У Бучі горіла будівля двоповерхового санаторія через нічну атаку рф, є постраждалий - ДСНС
Київ • УНН
У ніч на 2 жовтня в Бучі дрон РФ спричинив пожежу в двоповерховій будівлі колишнього санаторію. Пожежу ліквідовано на площі 600 м², виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження.
У ніч проти 2 жовтня в Бучі в результаті атаки дрона рф спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі колишнього санаторію. Є постраждалий. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
"Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - повідомили в ДСНС.
Зазначається, що пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м².
Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження
Нагадаємо
Пізно ввечері 1 жовтня російська атака на Київську область призвела до поранення 50-річного чоловіка. У Бучанському районі він отримав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований.
