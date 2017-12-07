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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10437 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23960 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100781 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110377 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130919 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106614 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108212 просмотра

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В Брюсселе 45 тыс. человек вышли на марш в поддержку Каталонии

В Брюсселе 45 тыс. человек вышли на марш в поддержку Каталонии

Киев  •  УНН

 • 14863 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Около 45 тыс. человек, многие из которых проехали сотни миль на пути в столицу Бельгии, вышли на улицы Брюсселя в четверг сообщением для ЕС: движение за независимость Каталонии еще не закончился. Протест возглавляет бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, передает УНН со ссылкой на Politico.

Бывший президент возглавил марш вместе с представителями Национальной ассамблеи Каталонии (ANC) и "Òmnium Cultural" - организации, пропагандирует каталонской культуре. Также движение поддержали члены фламандского националистического движения, в том числе член Европарламента Хельги Стивенс.

"Европе не стоит бояться отстаивать фундаментальные демократические ценности. Каталония хочет продолжать свое существование в форме демократической страны. Мы будем продолжать работать с этой целью здесь, в центре Европы", - сказал Пучдемон, обращаясь к толпе.

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Исполнительный директор партии Европейский свободный альянс (EFA) Гюнтера Даувена заявил, что демонстрация была "о демократии".

"Ситуация в Каталонии сложилась так, что это уже не вопрос о поддержке независимости, но о поддержке прав человека и демократии", - сказал он.

Ожидалось, что в акции протеста примут участие около 20 000 человек, но, несмотря на сильный дождь, их количество было больше почти вдвое.

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