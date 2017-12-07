В Брюсселе 45 тыс. человек вышли на марш в поддержку Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Около 45 тыс. человек, многие из которых проехали сотни миль на пути в столицу Бельгии, вышли на улицы Брюсселя в четверг сообщением для ЕС: движение за независимость Каталонии еще не закончился. Протест возглавляет бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, передает УНН со ссылкой на Politico.
Бывший президент возглавил марш вместе с представителями Национальной ассамблеи Каталонии (ANC) и "Òmnium Cultural" - организации, пропагандирует каталонской культуре. Также движение поддержали члены фламандского националистического движения, в том числе член Европарламента Хельги Стивенс.
"Европе не стоит бояться отстаивать фундаментальные демократические ценности. Каталония хочет продолжать свое существование в форме демократической страны. Мы будем продолжать работать с этой целью здесь, в центре Европы", - сказал Пучдемон, обращаясь к толпе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший лидер Каталонии заявил, что останется в Бельгии
Исполнительный директор партии Европейский свободный альянс (EFA) Гюнтера Даувена заявил, что демонстрация была "о демократии".
"Ситуация в Каталонии сложилась так, что это уже не вопрос о поддержке независимости, но о поддержке прав человека и демократии", - сказал он.
Ожидалось, что в акции протеста примут участие около 20 000 человек, но, несмотря на сильный дождь, их количество было больше почти вдвое.