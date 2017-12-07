В Брюсселі 45 тис. людей вийшли на марш на підтримку Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Близько 45 тис. людей, багато з яких проїхали сотні миль на шляху до столиці Бельгії, вийшли на вулиці Брюсселю в четвер з повідомленням для ЄС: рух за незалежність Каталонії ще не закінчився. Протест очолює колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, передає УНН з посиланням на Politico.
Колишній президент очолив марш разом з представниками Національної асамблеї Каталонії (ANC) та "Òmnium Cultural" - організації, що пропагандує каталонську культуру. Також рух підтримали члени фламандського націоналістичного руху, у тому числі член Європарламенту Хельги Стівенс.
"Європі не варто боятися відстоювати фундаментальні демократичні цінності. Каталонія хоче продовжувати своє існування у формі демократичної країни. Ми будемо продовжувати працювати з цією метою тут, в центрі Європи ", - сказав Пучдемон, звертаючись до натовпу.
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Виконавчий директор партії Європейський вільний альянс (EFA) Гюнтера Даувена заявив, що демонстрація була "про демократію".
"Ситуація в Каталонії склалася так, що це вже не питання про підтримку незалежності, але про підтримку прав людини та демократію", - сказав він.
Очікувалось, що в акції протесту візьмуть участь близько 20 000 людей, але, незважаючи на сильний дощ, їх кількість була більшою майже вдвічі.