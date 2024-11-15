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В Броварской громаде продолжаются работы по обустройству укрытий в детских садах

В Броварской громаде продолжаются работы по обустройству укрытий в детских садах

Киев  •  УНН

 • 4412 просмотра

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В Броварской громаде продолжаются работы по обустройству укрытий в детских садах.

В Броварской громаде активно продолжают обустраивать укрытия в детских садах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время воздушных тревог. Работы проводятся в рамках финансирования, которое было выделено местными властями, и уже дают свои результаты, пишет УНН.

Требухов

В детском саду "Страна детства" в селе Требухов Броварского района обустроены два укрытия - по две комнаты с двух сторон здания. По словам Броварского городского головы Игоря Сапожко, работы в укрытии практически завершены, осталось только обустроить туалетные комнаты и завершить монтаж коммуникаций.

"Детскому саду выделены средства для финансирования обустройства укрытия, работы практически на 90% закончены, остались вопросы еще обустройства туалетных комнат и коммуникаций", - рассказал Игорь Сапожко во время инспекции.

Как отметила директор заведения Наталья Левенко, ремонтные работы включали оштукатуривание и покраску стен, установку вентиляции, что значительно улучшило качество воздуха в помещениях. "Раньше было сыро, а сейчас стало значительно лучше, легче дышать, поэтому мы довольны результатом", - поделилась Левенко.

Кроме этого, в саду был решен вопрос водоотведения. Также, по словам Игоря Сапожко, выделялись средства на ремонтные работы детских площадок на территории садика. Эти работы уже выполнены. А также на ремонт кровли и прочего.

"Силами КП "Благоустройство" выполнили работы по обустройству ливневой канализации, теперь осталось только заасфальтировать территорию", - сообщил Сапожко, добавив, что все вопросы, которые поднимают родители и коллектив, будут решены.

Он также добавил, что в следующем году планируется сделать ремонт в еще нескольких группах.

Княжичи

В саду "Вишенка" в Княжичах Броварского района работы по обустройству укрытия также близятся к завершению. Директор заведения Антонина Мозговая отметила, что укрытие было оборудовано "с нуля".

"Раньше здесь были только стены, пол и насыпь грунта. Сейчас уже есть полноценный пол, хорошо окрашенные стены, вытяжка с обеих сторон, а также второй выход в укрытие", - рассказала она.

Городской голова Игорь Сапожко заметил, что объем выполненных работ достаточно большой, и есть задержки со стороны подрядной организации.

"К сожалению, есть определенная задержка по подрядной организации. Только что мы общались, то пообещали, что до конца ноября закончат ремонтные работы, и сможет садик функционировать в полном объеме. Надеюсь, что подрядная организация нас не подведет", - сказал он.

Местные власти уверяют, что обустройство укрытий в детских садах будет оставаться одним из приоритетов для громады, ведь это важная составляющая безопасности и комфорта самых маленьких жителей.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН вспомнил, что в селах, которые вошли в состав громады, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать. В Княжичах зимой пришлось закрывать школу из-за низкой температуры и оперативно решать вопрос с котельной. 

"Это совсем уже другие громады. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов. 

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой громады, члены единой семьи и я считаю, что мы должны развиваться совместно", - отметил Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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