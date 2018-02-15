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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71033 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86610 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89320 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109586 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101084 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104841 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111805 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117120 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В Броварах полиция спасла мужчину от суицида

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера в Броварах 31-летний мужчина пытался прыгнуть с крыши 2-этажного дома, чтобы совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Киевской области, передает УНН.

"Экипаж патрульных получил вызов о том, что на одной из улиц Броваров человек пытается покончить жизнь самоубийством. Полицейские прибыли на место и установили связь с молодым человеком, который по неустановленным причинам угрожал прыгнуть с крыши дома", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, переговоры с потенциальным самоубийцей продолжались около 4-х часов.

"К счастью, совместными усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить мужчину не совершать роковой шаг. 

После этого полицейские установили передали парня под надзор врачей", - сообщили в полиции.

Напомним, в пгт Энергодар Запорожской области покончил жизнь самоубийством начальник отдела ядерной безопасности ЗАЭС.

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