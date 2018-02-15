В Броварах полиция спасла мужчину от суицида
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера в Броварах 31-летний мужчина пытался прыгнуть с крыши 2-этажного дома, чтобы совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Киевской области, передает УНН.
"Экипаж патрульных получил вызов о том, что на одной из улиц Броваров человек пытается покончить жизнь самоубийством. Полицейские прибыли на место и установили связь с молодым человеком, который по неустановленным причинам угрожал прыгнуть с крыши дома", - говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, переговоры с потенциальным самоубийцей продолжались около 4-х часов.
"К счастью, совместными усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить мужчину не совершать роковой шаг.
После этого полицейские установили передали парня под надзор врачей", - сообщили в полиции.
Напомним, в пгт Энергодар Запорожской области покончил жизнь самоубийством начальник отдела ядерной безопасности ЗАЭС.