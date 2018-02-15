У Броварах поліція врятувала чоловіка від суіциду

"Екіпаж патрульних отримав виклик про те, що на одній із вулиць Броварів чоловік намагається покінчити життя самогубством. Поліцеські прибули на місце та встановили зв’язок з молодиком, який із невстановлених причин погрожував стрибнути з даху будинку”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, перемовини з потенціальним самовбивцею тривали близько 4-х годин.

”На щастя, спільними зусиллями правоохоронців та громадськості, вдалося вмовити чоловіка не вчиняти фатальний крок.

Після цього поліцейські встановили передали хлопця під нагляд лікарів”, – повідомили в поліції.

Нагадаємо, у м. Енергодар Запорізької області покінчив життя самогубством начальник відділу ядерної безпеки ЗАЕС.