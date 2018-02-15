У Броварах поліція врятувала чоловіка від суіциду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вчора у Броварах 31-річний чоловік намагався стрибнути з даху багатоповерхівки, щоб вчинити самогубство. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області, передає УНН.
"Екіпаж патрульних отримав виклик про те, що на одній із вулиць Броварів чоловік намагається покінчити життя самогубством. Поліцеські прибули на місце та встановили зв’язок з молодиком, який із невстановлених причин погрожував стрибнути з даху будинку”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають правоохоронці, перемовини з потенціальним самовбивцею тривали близько 4-х годин.
”На щастя, спільними зусиллями правоохоронців та громадськості, вдалося вмовити чоловіка не вчиняти фатальний крок.
Після цього поліцейські встановили передали хлопця під нагляд лікарів”, – повідомили в поліції.
Нагадаємо, у м. Енергодар Запорізької області покінчив життя самогубством начальник відділу ядерної безпеки ЗАЕС.