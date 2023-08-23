В британской разведке рассказали о логистических трудностях оккупантов в Крыму

Детали

По состоянию на середину августа 2023 года российские войска продолжали использовать понтонные мосты на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ" на границе между югом Украины и оккупированным Крымом.

Оба стационарных моста получили повреждения от украинских высокоточных ударов в начале августа 2023 года. Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелой техники, перевозящей боеприпасы и вооружение на фронт.

"Вследствие этого узкие места означают, что российские войска частично зависят от длинного обходного пути через Армянск на севере Крыма. Это еще больше усложняет логистическую сеть россии на юге", - говорится в отчете.

Дополнение

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле. Потому что усложнена логистика и замедлена во времени. Из-за того, что остаются еще пути, по которым она может осуществляться. Но она перегружена на тех путях, потому что военные нужды используют те же направления, что и гражданские.

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