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В британській розвідці розповіли про логістичні труднощі окупантів в Криму

В британській розвідці розповіли про логістичні труднощі окупантів в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Налагоджені окупантами понтонні переправи в тимчасово окупованому Криму "Чонгар" та "Генічеськ" не здатні замінити повноцінні стаціонарні мости. Логістика окупантів залежить від довгого обхідного шляху через Армянськ, що дуже ускладнює ситуацію для військ, йдеться у звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Станом на середину серпня 2023 року російські війська продовжували використовувати понтонні мости на пунктах пропуску "Чонгар" та "Генічеськ" на кордоні між півднем України та окупованим Кримом.

Обидва стаціонарні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року. Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важкої техніки, що перевозить боєприпаси та озброєння на фронт.

"Внаслідок цього вузькі місця означають, що російські війська частково залежать від довгого обхідного шляху через Армянськ на півночі Криму. Це ще більше ускладнює логістичну мережу росії на півдні", - йдеться у звіті. 

Доповнення

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, півострів все більше перетворюється на острів у логістичному сенсі. Тому що ускладнена логістика і уповільнена в часі. Через те, що залишаються ще шляхи, за якими вона може здійснюватися. Але вона перенавантажена на тих шляхах, тому що військові потреби використовують ті самі напрямки, що і цивільні.

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