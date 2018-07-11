В Великобритании жителей двух городов призвали "не трогать неизвестные емкости"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Жителей двух британских городов Эймсбери и Солсбери и их окрестностей попросили "не трогать неизвестные емкости". Об этом заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэвис, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По ее словам, речь идет о емкости, в которых может находиться жидкость или гель - "сосуды, шприцы, иглы, косметика или подобные предметы из металла, пластика или стекла". Угроза для населения остается низкой.
Напомним, британец Чарльз Роули, который попал под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, пришел в себя. Впрочем медики отметили, что пациент "все еще не в безопасности".
Как сообщал УНН, женщина, умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, она получила "большую дозу" этого вещества. Полиция круглосуточно продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.