В Великобритании жителей двух городов призвали "не трогать неизвестные емкости"

По ее словам, речь идет о емкости, в которых может находиться жидкость или гель - "сосуды, шприцы, иглы, косметика или подобные предметы из металла, пластика или стекла". Угроза для населения остается низкой.



Напомним, британец Чарльз Роули, который попал под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, пришел в себя. Впрочем медики отметили, что пациент "все еще не в безопасности".



Как сообщал УНН, женщина, умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, она получила "большую дозу" этого вещества. Полиция круглосуточно продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.



