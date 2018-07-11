В Великобритании жителей двух городов призвали "не трогать неизвестные емкости"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48603 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105139 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126794 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134176 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170188 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141422 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Великобритании жителей двух городов призвали "не трогать неизвестные емкости"

В Великобритании жителей двух городов призвали "не трогать неизвестные емкости"

Киев  •  УНН

 • 7535 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Жителей двух британских городов Эймсбери и Солсбери и их окрестностей попросили "не трогать неизвестные емкости". Об этом заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэвис, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По ее словам, речь идет о емкости, в которых может находиться жидкость или гель - "сосуды, шприцы, иглы, косметика или подобные предметы из металла, пластика или стекла". Угроза для населения остается низкой.

Напомним, британец Чарльз Роули, который попал под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, пришел в себя. Впрочем медики отметили, что пациент "все еще не в безопасности".

Как сообщал УНН, женщина, умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, она получила "большую дозу" этого вещества. Полиция круглосуточно продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

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