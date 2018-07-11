В Британії жителів двох міст закликали "не чіпати невідомі ємності"

За її словами, йдеться про ємності, в яких може знаходитись рідина або гель - "посудини, шприци, голки, косметика або подібні предмети з металу, пластику чи скла". Загроза для населення залишається низькою.



Нагадаємо, британець Чарльз Роулі, який потрапив під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Вілтширі, прийшов до тями. Втім медики відзначили, що пацієнт “все ще не в безпеці”.



Як повідомляв УНН, жінка, яка померла після того, як потрапила під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Вілтширі, вона отримала "велику дозу" цієї речовини. Поліція цілодобово продовжує шукати заражений контейнер, який, на їхню думку, пара брала в руки.



