В Британии в этом году будет "очень суровая зима" - National Grid

Детали

В разговоре с Financial Times Петигрю заявил, что почти уверен, что у британцев будет "очень и очень тяжелая зима" в финансовом отношении.

Петигрю сказал, что Национальная энергосистема работает над рядом планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы оградить Великобританию от дефицита энергии из Европы.

Контекст

Британское правительство ограничило стоимость энергии до апреля. Это означает, что средняя семья будет платить в среднем 2 885 долларов в год, тогда как в прошлую зиму эквивалентная сумма составляла 1 474 доллара.

Каждое домохозяйство получит скидку на оплату счетов за электроэнергию на 400 фунтов стерлингов с дополнительными выплатами через пособие по социальному обеспечению.

Однако с учетом роста цен на энергоносители это все равно не закроет разрыв.