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В Британії цього року буде "дуже сувора зима" - National Grid

В Британії цього року буде "дуже сувора зима" - National Grid

Київ • УНН

 • 225451 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний директор британської електроенергетичної та газової компанії National Grid Джон Петігрю, сказав, що багатьом британським домогосподарствам цієї зими доведеться дуже важко, незважаючи на встановлену урядом стелю цін, передає УНН.

Деталі

У розмові з Financial Times Петігрю заявив, що майже впевнений, що британці матимуть "дуже і дуже важку зиму" у фінансовому відношенні.

Петігрю сказав, що Національна енергосистема працює над низкою планів на випадок непередбачених обставин, щоб захистити Велику Британію від дефіциту енергії з Європи.

Контекст

Британський уряд обмежив вартість енергії до квітня. Це означає, що середня сім'я платитиме в середньому 2 885 доларів на рік, тоді як минулої зими еквівалентна сума становила 1 474 долари.

Кожне домогосподарство також отримає знижку на оплату рахунків за електроенергію на 400 фунтів стерлінгів із додатковими виплатами через допомогу із соціального забезпечення.

Проте з урахуванням зростання цін на енергоносії це все одно не закриє розрив.

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