В Британии из-за жары погиб тысячелетний дуб Робин Гуда
Киев • УНН
Дуб Майора, которому более 1000 лет, впервые не выпустил листья из-за стресса от жарких лет. Дерево погибло из-за глобального потепления и рекордной жары 2022 года.
Дуб Майора в Шервудском лесу в Великобритании, на котором, по легенде, Робин Гуд прятал награбленное, впервые не выпустил листья. Дерево погибло из-за стресса, вызванного рядом жарких и засушливых лет. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Огромное дерево, которое растет в Шервудском лесу в графстве Ноттингемшир уже как минимум 1 000 лет, в этом году не дало ни одного листа из-за стресса, вызванного рядом жарких и засушливых лет
Как и другие древние дубы, дерево неоднократно испытывало стресс от жары и засухи, вызванных глобальным потеплением, особенно во время жары в июле 2022 года, когда Британия "пеклась" под рекордной температурой 40 °C.
Роберт Бракли, преподаватель экскурсионного образования, который показал тысячам школьников чудеса "Дуба Майора", сказал: "Истории, которые оно нам подарило, — это его наследие. Это самое известное дерево в мире. Легенда всегда живет. Мне грустно, но это лишь мгновенный момент во времени. Мы должны помнить, каким оно было, и сегодня восхищаться им".
Свое название дуб Майора получил после того, как майор Гейман Рук упомянул его в своей книге 1790 года в книге о дубах. Это вызвало первую волну посетителей, которые начали массово приезжать в лес.
Согласно легенде, именно под кроной Major Oak находил приют Робин Гуд – полумифический разбойник XIII века, который, по преданиям, грабил только богатых и помогал бедным. Его база находилась как раз в Шервудском лесу, где банда скрывалась от шерифа Ноттингема.
Напомним
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