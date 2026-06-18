В Британии из-за жары погиб тысячелетний дуб Робин Гуда

$44.810.0251.930.01
ukenru
Эксклюзив
15:54 • 16424 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
15:03 • 18870 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 16007 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 16799 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 14859 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 11289 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 12003 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
18 июня, 12:19 • 5034 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
18 июня, 11:55 • 4150 просмотра
Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - СвириденкоPhoto
18 июня, 11:13 • 14642 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
62%
752мм
Популярные новости
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб18 июня, 10:59 • 22513 просмотра
Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка18 июня, 12:24 • 3394 просмотра
Убийцу российского художника Семена Скрепецкого задержали - Туск18 июня, 13:11 • 5330 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 19715 просмотра
США официально сняли блокаду Ирана17:24 • 5824 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
15:54 • 16424 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 19775 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 36440 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 42532 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 97526 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 25421 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 35664 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 38252 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 45574 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 46671 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot

В Британии из-за жары погиб тысячелетний дуб Робин Гуда

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Дуб Майора, которому более 1000 лет, впервые не выпустил листья из-за стресса от жарких лет. Дерево погибло из-за глобального потепления и рекордной жары 2022 года.

В Британии из-за жары погиб тысячелетний дуб Робин Гуда

Дуб Майора в Шервудском лесу в Великобритании, на котором, по легенде, Робин Гуд прятал награбленное, впервые не выпустил листья. Дерево погибло из-за стресса, вызванного рядом жарких и засушливых лет. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН

Огромное дерево, которое растет в Шервудском лесу в графстве Ноттингемшир уже как минимум 1 000 лет, в этом году не дало ни одного листа из-за стресса, вызванного рядом жарких и засушливых лет 

- пишет издание. 

Как и другие древние дубы, дерево неоднократно испытывало стресс от жары и засухи, вызванных глобальным потеплением, особенно во время жары в июле 2022 года, когда Британия "пеклась" под рекордной температурой 40 °C.

Роберт Бракли, преподаватель экскурсионного образования, который показал тысячам школьников чудеса "Дуба Майора", сказал: "Истории, которые оно нам подарило, — это его наследие. Это самое известное дерево в мире. Легенда всегда живет. Мне грустно, но это лишь мгновенный момент во времени. Мы должны помнить, каким оно было, и сегодня восхищаться им". 

Свое название дуб Майора получил после того, как майор Гейман Рук упомянул его в своей книге 1790 года в книге о дубах. Это вызвало первую волну посетителей, которые начали массово приезжать в лес.

Согласно легенде, именно под кроной Major Oak находил приют Робин Гуд – полумифический разбойник XIII века, который, по преданиям, грабил только богатых и помогал бедным. Его база находилась как раз в Шервудском лесу, где банда скрывалась от шерифа Ноттингема.

Напомним 

Как пишет журнал Science, изменение климата все сильнее угрожает растениям по всему миру и может привести к исчезновению части видов уже к концу века. 

Павел Башинский

Новости Мира
Хранитель
Великобритания