В Британии 12-летняя девочка предстанет перед судом из-за смерти дедушки в парке
Киев • УНН
В Великобритании группа подростков напала на 80-летнего мужчину в парке, в результате чего он умер. Пятеро несовершеннолетних задержаны, среди них 12-летнюю девочку обвиняют в непредумышленном убийстве.
Дедушка Бхим Кохли умер в больнице после ранения в парке в городе Браунстоун в сентябре, сообщила полиция Лестера. Девушка, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, появилась в понедельник на заседании Магистратского суда Лестера.
Передает УНН со ссылкой на Metro UK и News Sky.
Детали
По данным Metro UK, Бхим Кохли гулял со своей собакой в парке, когда в сентябре 2024 года на него напала группа из пяти несовершеннолетних.
Пострадавший упал и скончался от полученных травм. В прошлом месяце полиция начала расследование его смерти.
По подозрению в смерти мужчины уже задержаны пятеро несовершеннолетних: трое 12-летних и еще двое 14-летних. 15-летнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве. 12-летняя девочка предстанет перед Детским судом Лестера, чтобы услышать приговор.
Расследование было начато и приостановлено в прошлом месяце, а судебный процесс по делу запланирован на февраль следующего года.
Напомним,
УНН передавал, что в Великобритании 17-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве трех девочек и покушении на убийство 10 человек. Нападение произошло в летнем лагере в Саутпорте во время танцевального мастер-класса.
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