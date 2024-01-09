В Бразилии туристический автобус столкнулся с грузовиком - 25 погибших

25 человек погибли в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в штате Баия, что на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

По данным, еще пять человек пострадали. Отмечается, что трагедия произошла в 250 километрах от главного города штата Баия - в Сальвадоре.

Причина аварии пока неизвестна.

Пожарные отметили, что тела погибших переданы полиции для идентификации.

Мэрия Якобины, города, близкого к аварии, в понедельник объявила трехдневный официальный траур и готовит "коллективные поминки" по жертвам.

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