В Бразилии туристический автобус столкнулся с грузовиком - 25 погибших
Автобусная авария в штате Баия, Бразилия, унесла жизни 25 человек, пятеро получили ранения. Причина неизвестна, Якобина объявляет трехдневный траур.
9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога
Международный день хореографа отмечают во многих странах мира 9 января, чествуя творцов танца, которые создают танцевальные номера и спектакли в различных традициях и формах.
Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае
Си Цзиньпин пообещал активизировать антикоррупционные усилия Китая, особенно в ключевых секторах, и ужесточить наказание за взяточничество.
Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты
После недавнего инцидента United обнаружила ослабленные болты на самолетах 737 MAX 9, что привело к проведению проверок и вызвало беспокойство относительно производственного процесса компании Boeing.
Автомобиль въехал в ворота Белого дома
Автомобиль врезался в ворота Белого дома; водитель задержан Секретной службой для проведения расследования.
В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем
Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака
Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье
14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21
В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.