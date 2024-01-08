ДТП в полсотни автомобилей в рф: авария на трассе М-11
Киев • УНН
Количество машин попавших в ДТП на магистрали М-11 "Нева" увеличилось до 50
В россии к ДТП на трассе М-11 присоеденилось еще два десятка автомобилей. По состоянии на вечер 8 января в масштабной аварии в Новгородской области, по уточненным данным, пострадали 16 человек, среди них 5 детей. Ещё четверо погибли, в том числе ребёнок. Об этом пишут россми ссылаясь на данные МЧС россии, передаёт УНН.
Детали
Количество машин попавших в ДТП на магистрали М-11 "Нева" увеличилось до 50.
По данным СМИ, пробка на трассе составляет 30 километров. Движение в сторону москвы перекрыли. Однако в столицу страны-терористки всё ещё можно доехать по трассе М-10.
Сообщается, что на месте происшествия работают 15 единиц техники и 45 специалистов МЧС.
По факту массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, сообщает СУСК. В частности, следователи будут проверяться как проводилась уборка снега на магистрали.
Обстоятельства произошедшего всё ещё выясняются.
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Напомним
Ранее сообщалось что на трассе М-11 "Нева" в новгородской области столкнулись более 30 автомобилей.
В результате ДТП погибли 4 человека, один из них ребенок.
ДТП в полсотни автомобилей в рф: авария на трассе М-11
Количество машин попавших в ДТП на магистрали М-11 "Нева" увеличилось до 50.
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