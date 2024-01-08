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ДТП у півсотні автомобілів у рф: аварія на трасі М-11

ДТП у півсотні автомобілів у рф: аварія на трасі М-11

Київ • УНН

 • 29192 перегляди

Кількість машин, що потрапили в ДТП на магістралі М-11 "Нева", збільшилася до 50

У росії до ДТП на трасі М-11 приєдналося ще два десятки автомобілів. Станом  на вечір 8 січня в масштабній аварії в Новгородській області, за уточненими даними, постраждали 16 осіб, серед них 5 дітей. Ще четверо загинули, зокрема дитина. Про це пишуть росСМИ посилаючись на дані МНС росії, передає УНН.

Деталі

Кількість машин, які потрапили в ДТП на магістралі М-11 "Нева", збільшилася до 50.

За даними ЗМІ, затор на трасі становить 30 кілометрів. Рух у бік москви перекрили. Однак до столиці країни-терористки все ще можна доїхати трасою М-10.

Повідомляють, що на місці події працюють 15 одиниць техніки та 45 фахівців МНС.

За фактом масової ДТП на трасі М-11 у Новгородській області порушили кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя чи здоров'я, повідомляє СУСК. Зокрема, слідчі перевірятимуть, як проводилося прибирання снігу на магістралі.

Обставини події все ще з'ясовують.

ДТП у Польщі: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою08.01.2024, 17:23 • 24709 переглядiв

Нагадаємо

Раніше повідомлялося що на трасі М-11 "Нева" в новгородській області зіштовхнулися понад 30 автомобілів.

Унаслідок ДТП загинули 4 людини, одна з них дитина.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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