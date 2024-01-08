В рф столкнулись более 30 авто: четыре человека погибли, среди них - ребенок

В российской новгородской области на трассе М-11 столкнулись более 30 автомобилей, четыре человека погибли. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, более 30 автомобилей столкнулись на трассе М-11 "Нева" в новгородской области.

Отмечается, что в результате ДТП погибли 4 человека, один из них ребенок. На месте работают экстренные службы. Движение в направлении москвы перекрыто.

Напомним,

В Нижнем Тагиле, рядом с нефтебазой у станции Сан-Донато, сработало взрывное устройство, которое было прикреплено к одной из цистерн.