У рф зіштовхнулися понад 30 авто: четверо людей загинуло, серед них - дитина
Київ • УНН
Чотири людини, в тому числі дитина, загинули в результаті зіткнення 30 автомобілів на російській трасі М-11. Рух у напрямку москви зупинився.
У російській новгородській області на трасі М-11 зіштовхнулися понад 30 автомобілів, чотири людини загинули. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, понад 30 автомобілів зіштовхнулися на трасі М-11 "Нєва" в новгородській області.
Зазначається, що внаслідок ДТП загинули 4 людини, одна з них дитина. На місці працюють екстрені служби. Рух в напрямку москви перекрито.
Нагадаємо
У Нижньому Тагілі, поруч з нафтобазою у станції Сан-Донато, спрацював вибуховий пристрій, який був прикріплений до однієї з цистерн.