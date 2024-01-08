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У рф зіштовхнулися понад 30 авто: четверо людей загинуло, серед них - дитина

У рф зіштовхнулися понад 30 авто: четверо людей загинуло, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

Чотири людини, в тому числі дитина, загинули в результаті зіткнення 30 автомобілів на російській трасі М-11. Рух у напрямку москви зупинився.

У російській новгородській області на трасі М-11 зіштовхнулися понад 30 автомобілів, чотири людини загинули. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, понад 30 автомобілів зіштовхнулися на трасі М-11 "Нєва" в новгородській області.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули 4 людини, одна з них дитина. На місці працюють екстрені служби. Рух в напрямку москви перекрито.

Нагадаємо

У Нижньому Тагілі, поруч з нафтобазою у станції Сан-Донато, спрацював вибуховий пристрій, який був прикріплений до однієї з цистерн.

Павло Башинський

Павло Башинський

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