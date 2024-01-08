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У Нижньому Тагілі вибухнула цистерна поруч з нафтобазою

У Нижньому Тагілі вибухнула цистерна поруч з нафтобазою

Київ • УНН

 • 28187 перегляди

Вибух пристрою, прикріпленого до цистерни, стався біля нафтобази в Нижньому Тагілі, другий пристрій був знайдений; про постраждалих не повідомляється.

У Нижньому Тагілі, поруч з нафтобазою у станції Сан-Донато, спрацював вибуховий пристрій, який був прикріплений до однієї з цистерн.

Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, у Нижньому Тагілі на залізничних коліях, попередньо, спрацював вибуховий пристрій. Неподалік місця вибуху було знайдено ще однин вибуховий пристрій.

Згодом стало відомо, що вибуховий пристрій був закріплений на одній з цистерн, які рухалися з нафтобази у станції Сан-Донато.

Першими вибух почули співробітники воєнізованої охорони, які охороняли вагони з металом неподалік. Вони оглянули місце, знайшли пошкоджену цистерну та ще один вибуховий пристрій на магніті на сусідній бочці

- повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на місце події прибули вибухотехніки, територію оточили. Постраждали немає.

Нагадаємо

ЗСУ знищили недобудований залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус, який окупанти будували, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Павло Башинський

Павло Башинський

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