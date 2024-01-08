В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой

В Нижнем Тагиле, рядом с нефтебазой у станции Сан-Донато, сработало взрывное устройство, которое было прикреплено к одной из цистерн.

Об этом пишет УНН с ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство. Неподалеку от места взрыва было найдено еще одно взрывное устройство.

Впоследствии стало известно, что взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн, которые двигались с нефтебазы у станции Сан-Донато.

Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство на магните на соседней бочке - сообщают росСМИ.

Отмечается, что на место происшествия прибыли взрывотехники, территорию оцепили. Пострадавших нет.

Напомним,

ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус, который оккупанты строили, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.