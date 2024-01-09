У Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою - 25 загиблих

25 людей загинули внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою в штаті Баїя, що на північному сході Бразилії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

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За даними, ще п’ятеро людей постраждали. Зазначається, що трагедія сталася за 250 кілометрів від головного міста штату Баїя - у Сальвадорі.

Причина аварії наразі невідома.

Пожежники зазначили, що тіла загиблих передано поліції для ідентифікації.

Мерія Якобіни, міста, близького до аварії, у понеділок оголосила триденну офіційну жалобу та готує "колективні поминки" за жертвами.

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