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У Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою - 25 загиблих

У Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою - 25 загиблих

Київ • УНН

 • 28415 перегляди

Автобусна аварія в штаті Баїя, Бразилія, забрала життя 25 людей, п'ятеро отримали поранення. Причина невідома, Якобіна оголошує триденну жалобу.

25 людей загинули внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою в штаті Баїя, що на північному сході Бразилії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними, ще п’ятеро людей постраждали. Зазначається, що трагедія сталася за 250 кілометрів від головного міста штату Баїя - у Сальвадорі.

Причина аварії наразі невідома.

Пожежники зазначили, що тіла загиблих передано поліції для ідентифікації.

Мерія Якобіни, міста, близького до аварії, у понеділок оголосила триденну офіційну жалобу та готує "колективні поминки" за жертвами.

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