8 ноября
В Бразилии из-за торнадо погибли 6 человек, более 400 получили ранения

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В результате торнадо в бразильском штате Парана погибли шесть человек, 437 получили ранения, около тысячи жителей остались без крова. Скорость ветра достигала 250 км/ч, город Риу-Бониту-ду-Игуасу пострадал больше всего.

В Бразилии из-за торнадо погибли 6 человек, более 400 получили ранения

В результате мощного торнадо, который в пятницу вечером прошел через бразильский штат Парана, погибли по меньшей мере шесть человек, 437 получили ранения, а около тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, правительство штата.

Подробности

Местные власти подтвердили шесть смертельных случаев в результате дождей в штате Парана: пятеро из них из города Рио-Бонито-ду-Игуасу и еще один — из Гуарапуавы, расположенной в сельской местности. В Рио-Бонито-ду-Игуасу погибли трое мужчин в возрасте 49, 57 и 83 лет, 47-летняя женщина и 14-летняя девочка. В Гуарапуаве жертвой стихии стал 53-летний мужчина.

Также сообщается об одном пропавшем без вести и по меньшей мере 750 раненых. Около тысячи человек остались без жилья, еще 28 — без места для ночлега. Власти штата вместе с соседними муниципалитетами организуют временные приюты для пострадавших семей.

Больше всего пострадал город Риу-Бониту-ду-Игуасу, где, по данным гражданской обороны штата, более половины городской застройки получила значительные повреждения: у многих зданий сорваны крыши, зафиксированы многочисленные структурные разрушения жилых и административных сооружений.

Губернатор Параны Карлос Масса Ратинью Жуниор объявил трехдневный траур по погибшим. К ликвидации последствий стихии привлечены Гражданская оборона, спасатели и более 50 пожарных, которые помогают пострадавшим жителям.

Министр по вопросам институциональных отношений Глейзи Хоффманн заявила, что посетит пострадавший регион вместе с исполняющим обязанности министра здравоохранения Адриано Масудой и другими федеральными чиновниками, чтобы скоординировать усилия по оказанию помощи и планированию дальнейшего восстановления.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим. В своем сообщении в соцсети X он заверил в полной поддержке со стороны центральных властей.

Мы и впредь будем помогать народу Параны и окажем всю необходимую поддержку

– написал президент.

Правительство штата Парана подало законопроект, который предлагает прямую выплату до 50 тысяч реалов (несколько меньше, чем 9400 долларов США - ред.) каждой пострадавшей семье.  

По данным метеорологической и экологической службы штата Парана, скорость ветра во время торнадо достигала 250 км/ч.

