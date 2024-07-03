В Боровой в Харьковской области после ночного обстрела российских войск из-под завалов дома достали тело погибшего мужчины, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 июля около 4:40 войска рф нанесли авиаудары по центральной части поселка Боровая Изюмского района. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание.

Погиб 48-летний мужчина: его тело достали из-под завалов дома. 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, у мужчины 50 лет - ранение - сообщили в прокуратуре.

Также сегодня ориентировочно в 2:05 вс рф, по данным прокуратуры, нанесли ракетные удары по селу Русская Лозовая. "Получили ранения 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. Повреждены по меньшей мере 10 частных домовладений. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-400", - указали в ведомстве.

Ранее

Было известно о 4 пострадавших в результате ночных обстрелов в Харьковской области.