У Боровій через нічний обстріл ворога є загиблий - прокуратура
Київ • УНН
48-річний чоловік загинув і ще кілька отримали поранення в результаті російських обстрілів цивільної інфраструктури в селах Харківської області.
У Боровій в Харківській області після нічного обстрілу російських військ з-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка, повідомили у середу у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 3 липня близько 4:40 війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю.
Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років - поранення
Також сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф, за даними прокуратури, завдали ракетні удари по селу Руська Лозова. "Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400", - вказали у відомстві.
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Було відомо про 4 постраждалих внаслідок нічних обстрілів у Харківській області.