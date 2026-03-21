В большинстве областей Украины будет сухая погода - синоптики дали прогноз на 22 марта
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность без осадков с температурой днем до 13 градусов. В Крыму возможны порывы ветра, а в Карпатах ночью мокрый снег.
22 марта по всей Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. На юге страны ночью местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Лишь на юге страны ночью местами небольшой дождь
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза. На юге страны от 1 до 6° тепла. Днем от 8 до 13° выше нуля.
В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° с отметкой плюс.
Киев и область
В Киевской области завтра будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 8 до 13° выше нуля. Непосредственно в столице ночью около 0°, днем от 10 до 12° тепла.
