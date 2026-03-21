У більшості областей України буде суха погода - синоптики дали прогноз на 22 березня
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність без опадів з температурою вдень до 13 градусів. У Криму можливі пориви вітру, а в Карпатах вночі мокрий сніг.
22 березня по всій Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півдні країни вночі подекуди пройде невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Лише на півдні країни вночі місцями невеликий дощ
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу. На півдні країни від 1 до 6° тепла. Вдень від 8 до 13° вище нуля.
У Карпатах вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° з позначкою плюс.
Київ та область
На Київщині завтра буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 8 до 13° вище нуля. Безпосередньо у столиці вночі близько 0°, вдень від 10 до 12° тепла.
