В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle и другие СМИ

Цитата

"Интернет провайдеры по-разному блокируют сайт. В частности, через "Белтелеком" появляется плашка о блокировке. С мобильного телефона портал пока открывается", - сообщают источники DW в Беларуси. – Ранее в тот же день в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ – изданий "Сегодня" и "Новое время"".

Детали

Министерство информации Беларуси заявило, что решение о блокировке DW, "Сегодня" и "Нового времени" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими. Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, слова которого приводит БелТА, сослался на "прямой запрет распространения среди них гиперссылок на подобные материалы" в соответствии со ст. 38 Закона о СМИ.

"Министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны", - добавил он.

Добавим

После выборов президента, состоявшихся в Беларуси 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции.

Отношения Беларуси со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях на выборах и нарушении прав человека.

Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за границу, в частности в Польшу, Литву, Украину, и оттуда ведут свою деятельность.