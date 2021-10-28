В Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle та інші ЗМІ

Цитата

"Інтернет провайдери по-різному блокують сайт. Зокрема через "Белтелеком" з'являється плашка про блокування. З мобільного телефону портал поки що відкривається", - повідомляють джерела DW в Білорусі. - Раніше того ж дня в Білорусі перестали відкриватися сайти інших ЗМІ - видань "Сьогодні" і "Новий час"".

Деталі

Міністерство інформації Білорусі заявило, що рішення про блокування DW, "Сьогодні" та "Нового часу" прийнято у зв'язку з поширенням посилань на матеріали, визнані екстремістськими. Перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич, слова якого наводить БелТА, послався на "пряму заборону поширення серед них гіперпосилань на подібні матеріали" відповідно до ст. 38 Закону про ЗМІ.

"Міністерство інформації в рамках наданих повноважень продовжить контроль за дотриманням національного законодавства і має намір і надалі ухвалювати рішення, спрямовані на захист інформаційного простору країни", - додав він.

Додамо

Після виборів президента, які відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, який набрав, за даними ЦВК, 80,1% голосів, у країні пройшли масові протестні акції опозиції.

Відносини Білорусі з країнами Заходу після виборів різко погіршилися, Євросоюз, Велика Британія, США, Канада та низка інших країн поетапно запроваджували санкції проти білоруських офіційних осіб, а також підприємств, звинувачуючи Мінськ у порушеннях під час виборів та порушенні прав людини.

Ряд представників білоруської опозиції виїхали за кордон, зокрема до Польщі, Литви, України, і звідти ведуть свою діяльність.