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Тіхановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції

Тіхановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич разом із 55 членами основного складу Координаційної ради (КР) звернулися до міжнародної спільноти із закликом підтримати КР. Про це в суботу, 3 квітня, Тіхановська повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Я направила лист до міжнародних організацій і структур, у тому числі — ООН, ОБСЄ, Європарламент, Держдепартамент США і Раду Європи”, — написала вона. “Я створила КР для мирних переговорів, і весь цей вона час вона діє виключно в правовому полі ... Наполягаю, що репресії щодо її членів повинні бути повністю припинені”, — додала Тіхановська.

Деталі

Вона також зазначила, що багато лідерів цього органу білоруської опозиції наразі перебувають у в’язниці або за кордоном. Водночас білоруська влада, за словами Тіхановскої, почала вводити “нові закони, якими намагається виправдати масові репресії”.

Що передувало

2 квітня Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії включив Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян країни, які перебувають за межами Білорусі, до переліку фізичних осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності.

29 березня стало відомо, що генпрокуратура Білорусі порушила проти Світлани Тіхановської, а також учасників ініціативи BYPOL кримінальну справу через підготовку теракту. Раніше, 26 березня, пресслужба МВС Білорусі повідомила у своєму Telegram-каналі про те, що запобігла двом терактам — у Мінську і Печах (військове містечко в Борисовському районі Мінської області). За даними МВС, теракти мав намір скоїти 35-річний житель Пінського району за допомогою двох саморобних вибухових пристроїв. Як заявив генпрокурор Білорусі Андрій Швед, затриманий на гарячому підозрюваний дав свідчення на Тіхановську, а також учасників ініціативи BYPOL як на організаторів терактів.

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