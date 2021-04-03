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КДБ Білорусі вніс Світлану Тіхановську до списку терористів

КДБ Білорусі вніс Світлану Тіхановську до списку терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії включив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян країни, що перебувають за межами Білорусі, до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Відповідне повідомлення поширила в п'ятницю, 2 квітня, пресслужба КДБ Білорусі, передає УНН із посиланням на DW.

Що відомо

Як випливає із заяви, Тіхановська і Латушко причетні до “протиправної діяльності” незареєстрованої ініціативи BYPOL. У КДБ зазначили, що “підготовлені документи про екстрадицію С. Тіхановської, П. Латушка з Литви та Польщі відповідно”.

Радник з міжнародних відносин лідерки білоруської опозиції Франак Вячорка, коментуючи ситуацію для DW, назвав звинувачення КДБ безглуздими. “Силовики намагаються вислужитися перед Лукашенком як тільки можна, і змагаються у своїй тупості. Це ж не 1937-й рік. Навіщо тримати людей за дурнів? Яка Тіхановська терористка? Єдине, в чому вона „винна“, що постійно закликає до мирного протесту, діалогу і примирення”, — підкреслив він.

Справа BYPOL

29 березня стало відомо, що генпрокуратура Білорусі порушила проти однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тіхановської, а також учасників ініціативи BYPOL кримінальну справу через підготовку теракту. Раніше, 26 березня, пресслужба МВС Білорусі повідомила у своєму Telegram-каналі про те, що запобігла двом терактам — у Мінську і Печах (військове містечко в Борисовському районі Мінської області). За даними МВС, теракти збирався скоїти 35-річний житель Пінського району за допомогою двох саморобних вибухових пристроїв. Як заявив генпрокурор Білорусі Андрій Швед, затриманий на гарячому підозрюваний дав свідчення на Тіхановську, а також учасників ініціативи BYPOL як на організаторів терактів.

Литва Тихановську не віддасть

Нагадаємо, Світлана Тіхановська, яка після виборів була змушена покинути Білорусь, побоюючись за власну безпеку, веде активну діяльність з підтримки протестного руху в країні, зокрема на рівні переговорів зі світовими політичними лідерами. Наприкінці січня 2021 року Світлану Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру.

Після втечі з Білорусі Тіхановська перебуває переважно в Литві. Генпрокуратура й інші органи Білорусі вже не вперше вимагають від литовської влади видачі Тихановської. 5 березня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не має наміру розглядати клопотання генпрокуратури Білорусі про видачу Тіхановської.

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