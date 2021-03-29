У Білорусі порушили нову кримінальну справу проти Тіхановської - цього разу за "підготовку теракту"

Деталі

“Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Тіхановської і учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою по ст. 289 Кримінального кодексу”, — заявив керівник Генпрокуратури.

За словами Шведа, “зазначені особи декілька днів тому намагалися здійснити вибухи і підпали на території столиці та інших міст”. “Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту”, — заявив генпрокурор. Він також додав, що нібито організатори терактів планували звинуватити держоргани в “скоєнні дій, що створюють небезпеку загибелі людей”.

Генеральна прокуратура Білорусі також доручила Комітету державної безпеки (КДБ) організувати міжнародний розшук Тіхановської та інших осіб, які підозрюються підготовці акту тероризму. У повідомленні БелТА йдеться, що Генпрокуратура доручила КДБ негайно організувати міжнародний розшук зазначених осіб та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їх видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Доповнення

На початку березня Генеральна прокуратура Білорусі направила в Литву прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення її до кримінальної відповідальності. 2 березня Слідчий комітет (СК) Білорусі передав до Генеральної прокуратури документи на екстрадицію колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської, яка знаходиться за межами країни.