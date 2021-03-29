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В Беларуси возбудили новое уголовное дело против Тихановской - на этот раз за "подготовку теракта"

В Беларуси возбудили новое уголовное дело против Тихановской - на этот раз за "подготовку теракта"

Киев  •  УНН

 • 14405 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о “подготовке акта терроризма” в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL — находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед, пишет УНН.

Детали

“Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса”, — заявил руководитель Генпрокуратуры.

По словам Шведа, “указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов”. “Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта”, — заявил генпрокурор. Он также добавил, что якобы организаторы терактов планировали обвинить госорганы в “совершении действий, создающих опасность гибели людей”.

Генеральная прокуратура Беларуси также поручила Комитету государственной безопасности (КГБ) организовать международный розыск Тихановской и иных лиц, которые подозреваются подготовке акта терроризма. В сообщении БелТА говорится, что Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Дополнение

В начале марта Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. 2 марта Следственный комитет (СК) Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны.

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