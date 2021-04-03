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КГБ Беларуси внес Светлану Тихановскую в список террористов

КГБ Беларуси внес Светлану Тихановскую в список террористов

Киев  •  УНН

 • 17515 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил экс-кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами Беларуси, в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее сообщение распространила в пятницу, 2 апреля, пресс служба КГБ Беларуси, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

Как следует из заявления, Тихановская и Латушко имеют отношение к “противоправной деятельности” незарегистрированной инициативы BYPOL. В КГБ отметили, что “подготовлены документы об экстрадиции С. Тихановской, П. Латушко из Литвы и Польши соответственно”.

Советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка, комментируя ситуацию для DW, назвал обвинения КГБ бессмысленными. “Силовики пытаются выслужиться перед Лукашенко как только можно, и соревнуются в своей тупости. Это не 1937-й год. Зачем держать людей за дураков? Какая Тихановская террористка? Единственное, в чем она „виновата“ постоянно призывает к мирному протесту, диалогу и примирению”, — подчеркнул он.

Дело BYPOL

29 марта стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила против одной из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а также участников инициативы BYPOL уголовное дело из-за подготовки теракта. Ранее, 26 марта, пресс-служба МВД Беларуси сообщила в своем Telegram-канале о том, что предотвратила два теракта — в Минске и Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области). По данным МВД, теракты собирался совершить 35-летний житель Пинского района с помощью двух самодельных взрывных устройств. Как заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, задержан с поличным подозреваемый дал показания против Тихановской, а также участников инициативы BYPOL как на организаторов терактов.

Литва Тихановскую не отдаст

Напомним, Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, опасаясь за собственную безопасность, ведет активную деятельность по поддержке протестного движения в стране, в частности на уровне переговоров с мировыми политическими лидерами. В конце января 2021 Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.

После побега из Беларуси Тихановская находится преимущественно в Литве. Генпрокуратура и другие органы Беларуси уже не первый требуют от литовских властей выдачи Тихановской. 5 марта министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать ходатайство Генпрокуратуры Беларуси о выдаче Тихановской.

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