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Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции

Киев  •  УНН

 • 15571 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич вместе с 55 членами основного состава Координационного совета (КС) обратились к международному сообществу с призывом поддержать КС. Об этом в субботу, 3 апреля, Тихановская сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы”, — написала она. “Я создала КС для мирных переговоров, и все это она время она действует исключительно в правовом поле ... Настаиваю, что репрессии в отношении ее членов должны быть полностью прекращены”, — добавила Тихановская.

Детали

Она также отметила, что многие лидеры этого органа белорусской оппозиции сейчас находятся в тюрьме или за рубежом. В то же время белорусские власти, по словам Тихановской, начала вводить “новые законы, которыми пытается оправдать массовые репрессии”.

Что предшествовало

2 апреля Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами Беларуси, в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

29 марта стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила против Светланы Тихановской, а также участников инициативы BYPOL уголовное дело из-за подготовки теракта. Ранее, 26 марта, пресс служба МВД Беларуси сообщила в своем Telegram-канале о том, что предотвратила два теракта — в Минске и Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области). По данным МВД, теракты намеревался совершить 35-летний житель Пинского района с помощью двух самодельных взрывных устройств. Как заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, задержан с поличным подозреваемый дал показания в Тихановскую, а также участников инициативы BYPOL как на организаторов терактов.

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