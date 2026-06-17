В Берлине задержали участников польского Движения защиты границ
Киев • УНН
Полиция Берлина задержала участников польского Движения защиты границ при попытке провести акцию. Консул Польши уже выясняет обстоятельства инцидента.
Участников польского Движения защиты границ задержали в центре Берлина при попытке провести акцию у памятника. Об этом сообщает Wiadomości, пишет УНН.
Детали
По данным издания, во вторник в немецкую столицу прибыла группа представителей движения во главе с Робертом Бенкевичем. По его словам, участникам разрешили пройти маршем к памятнику, однако без креста и символики с надписями, связанными со Второй мировой войной.
Это свидетельствует об уважении к истории и к полякам
Инцидент во время акции
Как утверждают представители движения, когда группа пыталась добраться до памятника, ее окружили сотрудники немецкой полиции.
Это скандал
Один из полицейских на польском языке сообщил участникам акции, что о проведении мероприятия необходимо было уведомить немецкие власти минимум за неделю.
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По информации движения, правоохранители изъяли крест, повалили часть участников на землю и применили наручники. Во время задержаний в сторону полиции звучали выкрики "Гестапо, гестапо!".
Реакция польского МИД
На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел Польши.
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