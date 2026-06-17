В Берлине задержали участников польского Движения защиты границ

Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года

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Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф

Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg

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Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры

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Как правильно защищать детей в жару: советы врача

Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор

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Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС

Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописца

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